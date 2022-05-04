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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Командир "Азова" подтвердил бои на "Азовстали" (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 22:56
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На территории завода продолжаются серьезные обстрелы
Прокопенко отметил, что уже второй день, как оккупанты прорвались на территорию завода/Фото: t.me/polkazov, коллаж: "Сегодня"
Прокопенко отметил, что уже второй день, как оккупанты прорвались на территорию завода/Фото: t.me/polkazov, коллаж: "Сегодня"

Подполковник "Азова" Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовсталиhttps://t.me/polkazov/4461" крайне сложна. Несмотря на это, украинские бойцы продолжают держать оборону.

Об этом он сказал во время срочного обращения.

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"Мариупольский гарнизон уже 70 день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Иду тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прикладывают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать давление противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но не смотря ни на что — мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", — сказал Прокопенко.

Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

Зеленский поблагодарил генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме того, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

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Глава государства поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", — отметил Зеленский.

Президент обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал глава государства.

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Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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