"Азовсталь" бомбят беспрерывно, есть погибшие мирные жители Мариуполя – "Азов"

Защитники Мариуполя подтвердили гибель двух женщин, которые прятались от российских обстрелов на территории завода "Азовсталь". Также они сообщили о начавшемся штурме предприятия.
Об этом заявил замкомандира батальона "Азов", который остается на территории комбината вместе с сотнями гражданских лиц.
"Сегодня, 3 апреля, целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия. Сбрасывались сверхтяжелые авиационные бомбы. В следствие этих действий погибли две гражданские женщины. Более 10 гражданских получили ранения разной степени тяжести", – заявил капитан Святослав Паламар.
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Штурм
По словам представителя "Азова", сейчас российские солдаты пытаются всеми имеющимися силами штурмовать территорию предприятия, где все еще находятся гражданские лица.
"В эти минуты идет штурм территории "Азовстали" при поддержке бронетехники, танков, с попытками высадки десанта при помощи катеров и большого количества пехоты. Мы сделаем все возможное, чтобы отбить этот штурм. Однако требуем принять немедленные меры относительно эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода и безопасной их доставки в Запорожье и на подконтрольные Украине территории", - заявил Паламар.
Эвакуация
- На "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа, поскольку у людей заканчиваются вода, еда и медикаменты.
- Утром 2 мая эвакуация продолжилась из Мариуполя. Колонна в основном с женщинами и детьми выехала в Запорожскую область.
- Люди из "Азовстали", которых освободили вчера, 1 мая, так и не смогли добраться до Запорожья. Причину задержки эвакуационной колонны не уточнили, однако известно, что она находится на территории Запорожской области.