Оборона под плотным огнем. Как отражают штурм "Азовстали" (видео)

Россия продолжает штурм завода "Азовсталь", где находятся жители Мариуполя и украинские защитники.

Видео атак со стороны РФ опубликовал полк "Азов" в Telegram.

"Штурм "Азовстали" продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", - говорится в сообщении.

Подполковник "Азова" Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложна. Несмотря на это, украинские бойцы продолжают держать оборону. Об этом он сказал во время срочного обращения.

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать давление противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь". Наши солдаты этого заслуживают. Ситуация крайне сложная, но несмотря ни на что — мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", — сказал Прокопенко.