Оборона під щільним вогнем. Як відбивають штурм "Азовсталі" (відео)

Росія продовжує штурм заводу "Азовсталь", де перебувають жителі Маріуполя та українські захисники.

Відео атак з боку РФ опублікував полк "Азов" у Telegram.

"Штурм "Азовсталі" триває! Захисники під щільним вогнем утримують оборону заводу. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту", – йдеться у повідомленні.

Підполковник "Азову" Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна. Попри це українські бійці продовжують тримати оборону. Про це він сказав під час термінового звернення.

"Маріупольський гарнізон уже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі "Азовсталь". Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь". Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що — ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", — сказав Прокопенко.