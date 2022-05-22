Не на Донбассе. Американские аналитики прогнозируют наступление РФ в двух областях

Россия перебрасывает силы на южное направление. Вероятно, оккупанты готовят наступление на Запорожскую и Херсонскую области. В ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.
Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW).
Целью российских войск может стать захват оставшейся части северной Херсонской области и продвижение к Запорожью.
В частности, в Высокополье и Архангельск в Херсонской области прибыло пополнение личного состава и техники россиян. Там в ближайшее время ожидается повышение активности боевых действий.
В Институте отметили высокую концентрацию российских войск в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что может свидетельствовать о том, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления в направлении Гуляйполя.
Кроме того, в оккупированном Мелитополе появились баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Это может свидетельствовать о намерении россиян превратить оккупированные территории в Херсонской и Запорожье в квазиреспублику вроде так называемых "ЛДНР".
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