Не на Донбасі. Американські аналітики прогнозують наступ РФ у двох областях

Окупанти перекидають туди техніку та особовий склад

Окупанти посилять наступ в двох областях. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія перекидає сили на південний напрямок. Ймовірно, окупанти готують наступ на Запорізьку та Херсонську області. Найближчим часом очікується підвищення активності бойових дій.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Метою російських військ може стати захоплення частини північної Херсонської області, що залишилася, і просування до Запоріжжя.

Зокрема, до Високопілля та Архангельського в Херсонській області прибуло поповнення особового складу та техніки росіян. Там найближчим часом очікується підвищення активності бойових дій.

В Інституті відзначили високу концентрацію російських військ в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що може свідчити про те, що російські війська потенційно готуються до продовження наступу в напрямку Гуляйполя.

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Крім того, в окупованому Мелітополі з'явилися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії. Це може свідчити про намір росіян перетворити окуповані території на Херсонщині та Запоріжжі на квазіреспубліку на кшталт так званих "ЛДНР".

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