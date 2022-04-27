На Востоке ВСУ уничтожили 75 оккупантов, бои продолжаются

С начала суток враг совершил 3 атаки

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение суток, 27 апреля, украинские военные уничтожили 75 российских оккупантов на Востоке. Бои продолжаются.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".

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С начала суток, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили 3 атаки, продолжаются бои.

Украинские защитники уничтожили:

личного состава – 75;

БМП – 1;

АТ – 2;

БПЛА – 2.

В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу

В Луганской области российские оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу. В результате погибла женщина.

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По словам председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая, в области осталось только две больницы, которые функционируют, – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня, 27 апреля, оккупанты специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра.

"Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей. Разрушение здания существенное. Пострадали сразу несколько этажей. Одна женщина погибла. Ей не раз предлагали эвакуацию", — подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что тем не менее больница продолжает спасать жизнь мирного населения.

"Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", – добавил глава Луганской ОВА.

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