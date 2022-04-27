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Гайдай: на Донбассе оккупанты применили новую тактику с "пушечным мясом"

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27 апреля, 21:42
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У мобилизованных оккупантов нет шанса выжить. В плен попадают счастливчики
Украинские войска защищают города на Донбассе до последнего целого строения / Коллаж "Сегодня"
Украинские войска защищают города на Донбассе до последнего целого строения / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты согнали на Донбасс большое количество военной техники и личного состава, чтобы предпринять повторное наступление на Украину в полномасштабной российско-украинской войне.

Об этом глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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Ситуация

"Среди мобилизованных россиянами во вторую волну – мужчины от 18 до 65 лет. Оккупанты используют их для разведки военной ситуации боем, во время чего они погибают. Они (армия Российской Федерации. – Ред.) бросают только что мобилизованных, чтобы прощупать слабые места. В Луганской области (на оккупированных территориях. – Ред.) просто не осталось мужчин вообще. Это не преувеличение, когда говорят, что их хватают на улицах, одевают военную форму и бросают воевать. Это так и есть. Судьба этих "вояк" – печальная", – объяснил Гайдай ситуацию, которая сложилась сегодня в Луганской области.

Сергей Гайдай уточнил, что известны случаи, когда за отказ воевать на стороне России жителей оккупированных территорий Луганщины расстреливали. Но, соглашаясь воевать против Украины на стороне РФ, мобилизованные также подписывают себе смертный приговор.

"Если они согласны и идут вперед в бой, то их бросают как пушечное мясо в мясорубку. Если у них есть планы сдаться в плен, им это трудно сделать, потому что позади стоят загранотряды. Впереди – наши ребята, не знающие, с какими намерениями идет к ним человек. Если их разбили, то наши ребята могут унести раненых, считайте, случайно их к себе затянуть. Только так они могут спасти себе жизнь", – отметил глава Луганской ОВА.

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Рубежное

При этом российское командование собрало контингент около 70 тысяч и согнало тысячи единиц техники, однако добиться успеха не может. Наши бойцы отходят от занимаемых позиций только тогда, когда вокруг уже все разрушено и, условно говоря, "зацепиться уже не за что".

"Два месяца в Рубежном или Попасной под неустанные обстрелы, и войска понемногу отходят, но только тогда, когда все вокруг разбито", – сказал Гайдай.

Обстановка

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