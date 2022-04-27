На Сході ЗСУ знищили 75 окупантів, бої тривають

Протягом доби, 27 квітня, українські військові знищили 75 російських окупантів на Сході. Бої продовжуються.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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Від початку доби, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили 3 атаки, тривають бої.
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Українські захисники знищили:
- особового складу – 75;
- БМП – 1;
- АТ – 2;
- БПЛА – 2.
У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню
У Луганській області російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Внаслідок цього загинула жінка.
За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області залишилося лише дві лікарні, які функціонують, – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні, 27 квітня, окупанти спеціально відкрили вогонь по медичній установі обласного центру.
"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів. Руйнація будівлі істотна. Постраждало одразу декілька поверхів. Одна жінка загинула. Їй неодноразово пропонували евакуацію", – наголосив Гайдай.
Він додав, що тим не менш лікарня продовжує рятувати життя мирного населення.
"Ми не можемо дозволити собі залишити людей без допомоги", – додав голова Луганської ОВА.