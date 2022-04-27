У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню – є жертва (відео)

У Луганській області російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Внаслідок цього загинула жінка.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, в області залишилося лише дві лікарні, які функціонують, – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні, 27 квітня, окупанти спеціально відкрили вогонь по медичній установі обласного центру.
Далі по темі
"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів. Руйнація будівлі істотна. Постраждало одразу декілька поверхів. Одна жінка загинула. Їй неодноразово пропонували евакуацію", – наголосив Гайдай.
Він додав, що тим не менш лікарня продовжує рятувати життя мирного населення.
"Ми не можемо дозволити собі залишити людей без допомоги", – додав голова Луганської ОВА.
По Луганщині окупанти завдали авіаудару – є загиблі
Вранці по Луганській області (по Гірській громаді) окупанти завдали авіаудару. Щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
"Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують "Гради" та артилерію. Завдано авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають", – написав Гайдай.
За його словами, у Гірському також згоріла електропідстанція.