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На территории ЗАЭС около 500 оккупантов со взрывчаткой — Энергоатом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 июня, 00:41
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Действия оккупанту угрожают всему миру
Оккупанты на ЗАЭС могут наделать проблем/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты на ЗАЭС могут наделать проблем/Фото: коллаж: "Сегодня"

На Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов. У них большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Об этом сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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Подробности

Котин рассказал, что российские оккупанты находятся непосредственно на самой ЗАЭС. Предварительно их там около 500 человек с большим количеством техники и взрывчатки. Это создает опасные условия для станции.

"Мы продолжаем контролировать работу станции. Весь персонал выполняет наши команды и энергоблоки продолжают выдавать электричество в энергосистему Украины. Весь персонал работает под большим давлением захватчиков. Есть факты издевательства над персоналом, есть факты похищения людей. Около недели назад российские оккупанты расстреляли одного из работников этой станции прямо дома. Его удалось спасти, врачи борются за его жизнь", — сказал Котин.

Он отметил, что оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу.

"Запорожская атомная электростанция и в мирное время – это хорошо укрепленный объект. Который имеет хорошую систему наблюдения, ограждение, специальные помещения для укрытия персонала, большие помещения для отдыха. Эта станция имеет столовые и другие необходимые помещения, где можно разместить множество людей. То есть, это идеальная военная база. Более того, россияне понимают, что то количество находящихся там ядерных материалов их защищает. Украина не будет бить по такому объекту", — подчеркнул Котин.

Котин добавил, что одной из причин, почему россияне захватывали и захватывают украинские атомные электростанции, могут быть "фантомные боли" президента РФ Владимира Путина, который еще в 2000 году имел планы объединить атомный комплекс Украины и России. Кроме того, глава "Энергоатома" отверг возможность передачи украинской электроэнергии на оккупированные территории.

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"Технически производимую в Украине электроэнергию невозможно передавать на оккупированные территории. Запорожская атомная станция полностью подсоединена к электросистеме Украины. Есть отдельные линии, которые ведут на Крым, но они повреждены еще с 2015 года. Для того чтобы их восстановить, необходимо провести очень большую работу и потратить очень значительные средства", — сказал Котин.

Где сложная ситуация в Украине?

"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для русских солдат любое безумие — абсолютно приемлемо", — рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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