Российские оккупанты открыто признаются в нацизме

В рядах российских военных воюют радикальные группировки

Нацисты хотят убивать мирных украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вместе с оккупантами воюет Алексей Мильчаков, который открыто заявлял, что он нацист, и рассуждал об убийствах людей. Об этом пишут российские телеграм-каналы. Что о нем известно, рассказало Радио Свобода.

На видео 2020 года Мильчаков с собеседником обсуждали убийства украинцев.

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"Я – нацист. Я не буду углубляться и говорить, что я – националист, патриот, империалист. Я скажу откровенно: я – нацист", — говорит Мильчаков.

Также он заявляет, что ему "интересно" убивать.

"Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты ощущаешь азарт охоты. Кто никогда раньше не охотился, тому стоит попробовать. Это интересно", – сказал он.

Нацист известен еще и тем, что когда-то убил щенка и похвастался этим, выложив фотографии в социальных сетях.

Мильчаков — глава российской парамилитарной группировки "Русич", открыто применяющей националистическую символику и исповедующей радикальные расистские идеологии. Группировка и сам Мильчаков могут быть связаны со зверствами не только в Украине, но и в Сирии.

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Мильчаков воевал против Украины как "доброволец" на Донбассе в 2014 и 2015 годах и открыто демонстрировал нашивки, которыми его наградили как участника так называемого "Союза добровольцев Донбасса". Также он распространял фотографии тел украинских военных из батальона "Айдар" после боя под Счастьем в сентябре 2014 года.

Данные немецкой разведки о нацистах

Согласно докладу Федеральной разведывательной службы Германии, который 22 мая процитировал журнал Der Spiegel, в Украине воюет множество российских правых экстремистов и неонацистов.

Немецкие аналитики в докладе написали: тот факт, что российские военные и политические лидеры одобряли неонацистские группировки, подрывает утверждение Путина и его правительства о том, что одним из главных мотивов вторжения является желание "денацифицировать" Украину. Этот факт делает заявленную причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, абсурдной, говорится в документе.

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