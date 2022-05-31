Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Российские оккупанты открыто признаются в нацизме

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 17:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рядах российских военных воюют радикальные группировки
Нацисты хотят убивать мирных украинцев
Нацисты хотят убивать мирных украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вместе с оккупантами воюет Алексей Мильчаков, который открыто заявлял, что он нацист, и рассуждал об убийствах людей. Об этом пишут российские телеграм-каналы. Что о нем известно, рассказало Радио Свобода.

На видео 2020 года Мильчаков с собеседником обсуждали убийства украинцев.

Реклама

"Я – нацист. Я не буду углубляться и говорить, что я – националист, патриот, империалист. Я скажу откровенно: я – нацист", — говорит Мильчаков.

Также он заявляет, что ему "интересно" убивать.

"Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты ощущаешь азарт охоты. Кто никогда раньше не охотился, тому стоит попробовать. Это интересно", – сказал он.

Нацист известен еще и тем, что когда-то убил щенка и похвастался этим, выложив фотографии в социальных сетях.

Мильчаков — глава российской парамилитарной группировки "Русич", открыто применяющей националистическую символику и исповедующей радикальные расистские идеологии. Группировка и сам Мильчаков могут быть связаны со зверствами не только в Украине, но и в Сирии.

Реклама

Мильчаков воевал против Украины как "доброволец" на Донбассе в 2014 и 2015 годах и открыто демонстрировал нашивки, которыми его наградили как участника так называемого "Союза добровольцев Донбасса". Также он распространял фотографии тел украинских военных из батальона "Айдар" после боя под Счастьем в сентябре 2014 года.

Данные немецкой разведки о нацистах

Согласно докладу Федеральной разведывательной службы Германии, который 22 мая процитировал журнал Der Spiegel, в Украине воюет множество российских правых экстремистов и неонацистов.

Немецкие аналитики в докладе написали: тот факт, что российские военные и политические лидеры одобряли неонацистские группировки, подрывает утверждение Путина и его правительства о том, что одним из главных мотивов вторжения является желание "денацифицировать" Украину. Этот факт делает заявленную причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, абсурдной, говорится в документе.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 31 мая
1
Личный состав 30500
Личный состав
2
Самолеты 208
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3302
ББМ
5
Танки 1358
Танки
6
Артиллерия 649
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 515
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2275
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

История героя
Непокоренные
Владимир Федорович - пенсионер из Чернигова, а еще он - охотник. Когда пришли оккупанты, он прятал в подвале соседей, а сам “выходил на охоту” - стрелял по вертолетам и самолетам врага из ружья. И однажды после его выстрелов российский бомбардировщик рухнул…
История и видео пенсионера-снайпера
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31346.8

Binance Coin (BNB)

315.68

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

67.34

Theta (THETA)

1.3

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.5

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять