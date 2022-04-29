Мечтают стереть Украину с карты и издеваться над телами убитых: Россия отправила на войну нацистов

Оккупанты получили приказ убивать всех, включая женщин и детей

Россия отправила нацистов воевать на Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "освобождает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды.

Об этом свидетельствует очередной радиоперехват СБУ.

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Во время этого разговора контрактник по российской глубинке Иван Клименко разговаривает со своей матерью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", – говорит россиянин.

Оккупант добавил, что собирается "отстреливать все, что можно", а также нарисовать ножом свастику на лбу у погибших украинцев.

"Я лично нарисую. Жалко флага украинского нет, я бы его сжег и выложил в интернет", – говорит захватчик.

У него несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами, чтобы "не светиться" в соцсетях.

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Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.

Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой вооруженных сил РФ и всегда участвует в военных парадах в Москве.

"Вот такая в РФ военная "элита", – констатируют в СБУ.

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