Мріють стерти Україну з карти та знущатися над тілами вбитих: Росія відправила на війну нацистів

Окупанти отримали наказ вбивати усіх, включаючи жінок та дітей

Росія відправила нацистів воювати в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки російська пропаганда розповідає, що РФ "звільняє" Україну від нацистів, самі ж окупанти набирають їх до своїх лав.

Про це свідчить чергове радіоперехоплення СБУ.

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Під час цієї розмови контрактник із російської глибинки Іван Клименко розмовляє зі своєю матір’ю.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", – говорить росіянин.

Окупант додав, що збирається "відстрілювати все, що можна", а також намалювати ножем свастику на лобах у загиблих українців.

"Я лично нарисую. Жалко флага украинского нет, я бы его сжег и выложил видео в интернет", – говорить загарбник.

Він має декілька акаунтів у соціальних мережах, частина з яких підписана фейковими іменами, щоб "не світитися" у соцмережах.

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Серед опублікованих там світлин – його зображення у військовій формі та фото з нацистською символікою.

Він служить у Другій гвардійській Таманській мотострілковій дивізії, яка вважається елітою збройних сил РФ і завжди бере участь у військових парадах у москві.

"Ось така в РФ військова "еліта", – констатують в СБУ.

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