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Російські окупанти відкрито зізнаються у нацизмі

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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31 травня, 17:25
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У лавах російських військових воюють радикальні угруповання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні разом з окупантами воює Олексій Мільчаков, який відкрито заявляв, що він нацист, і міркував про вбивства людей. Про це пишуть російські телеграм-канали. Що про нього відомо, розповіло "Радіо Свобода".

На відео 2020 року Мільчаков із співрозмовником обговорювали вбивства українців.

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"Я – нацист. Я не заглиблюватимусь і не говоритиму, що я – націоналіст, патріот, імперіаліст. Я скажу відверто: я – нацист", – каже Мільчаков.

Також він заявляє, що йому "цікаво" вбивати.

"Розумієш, коли ти вбиваєш людину, ти відчуваєш азарт полювання. Хто ніколи раніше не полював, тому варто спробувати. Це цікаво", – сказав він.

Нацист відомий ще й тим, що колись убив цуценя та похвалився цим, виклавши фотографії у соціальних мережах.

Мільчаков — голова російського парамілітарного угруповання "Русич", що відкрито застосовує націоналістичну символіку та радикальні расистські ідеології. Угруповання і сам Мільчаков можуть бути пов'язані зі звірствами не тільки в Україні, а й у Сирії.

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Мільчаков воював проти України як "доброволець" на Донбасі у 2014 та 2015 роках та відкрито демонстрували нашивки, якими його нагородили як учасника так званого "Союзу добровольців Донбасу". Також він розповсюджував фотографії тіл українських військових із батальйону "Айдар" після бою під Щастям у вересні 2014 року.

Дані німецької розвідки про нацистів

Згідно з доповіддю Федеральної розвідувальної служби Німеччини, яку 22 травня процитував журнал Der Spiegel, в Україні воює велика кількість російських правих екстремістів та неонацистів.

Німецькі аналітики у доповіді написали, що той факт, що російські військові та політичні лідери схвалювали неонацистські угруповання, підриває твердження Путіна та його уряду про те, що одним із головних мотивів вторгнення є бажання "денацифікувати" Україну. Цей факт робить заявлену причину війни, так звану "денацифікацію" України, абсурдною, йдеться у документі.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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