Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

На території ЗАЕС близько 500 окупантів з вибухівкою — Енергоатом

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 00:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дії окупанту загрожують усьому світу
Окупанти на ЗАЕС можуть наробити проблем/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти на ЗАЕС можуть наробити проблем/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 окупантів. У них велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Реклама

Деталі

Котін розповів, що російські окупанти перебувають безпосередньо на самій ЗАЕС. Попередньо їх там близько 500 осіб з великою кількістю техніки та вибухівки. Це створює небезпечні умови для роботи станції.

"Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди та енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей. Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції прямо вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя", — сказав Котін.

Він зазначив, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

"Запорізька атомна електростанція і в мирний час – це добре укріплений об’єкт. Який має гарну систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку. Ця станція має їдальні та інші потрібні приміщення, де можна розташувати велику кількість людей. Тобто це ідеальна військова база. Більше того, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там знаходиться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об’єкту", — наголосив Котін.

Котін додав, що однією з причин, чому росіяни захоплювали і захоплюють українські атомні електростанції можуть бути "фантомні болі" президента РФ Володимира Путіна, який ще у 2000 році мав плани об’єднати атомний комплекс України і Росії. Крім того, голова "Енергоатому" відкинув можливість передачі української електроенергії на окуповані території.

Реклама

"Технічно електроенергію, яка виробляється в Україні, неможливо передавати на окуповані території. Запорізька атомна станція повністю приєднана до електросистеми України. Існують окремі лінії, які ведуть на Крим, але вони пошкоджені ще з 2015 року. Для того, щоб їх відновити, необхідно провести дуже велику роботу і витратити дуже значні кошти", — сказав Котін.

Де найскладніша ситуація в Україні?

"Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", — розповів президент України Володимир Зеленский.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 31 травня
1
Особовий склад 30500
Особовий склад
2
Літаки 208
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3302
ББМ
5
Танки 1358
Танки
6
Артилерія 649
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 515
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2275
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31719.75

Binance Coin (BNB)

319.21

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

68.27

Theta (THETA)

1.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,50 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти