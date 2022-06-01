На території ЗАЕС близько 500 окупантів з вибухівкою — Енергоатом

Дії окупанту загрожують усьому світу

Окупанти на ЗАЕС можуть наробити проблем/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Запорізькій АЕС перебувають близько 500 окупантів. У них велика кількість техніки та вибухівки, тому Україна не може гарантувати безпеку державі і світу, хоча й контролює роботу ЗАЕС.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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Котін розповів, що російські окупанти перебувають безпосередньо на самій ЗАЕС. Попередньо їх там близько 500 осіб з великою кількістю техніки та вибухівки. Це створює небезпечні умови для роботи станції.

"Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди та енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників. Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей. Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції прямо вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя", — сказав Котін.

Він зазначив, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

"Запорізька атомна електростанція і в мирний час – це добре укріплений об’єкт. Який має гарну систему спостереження, огорожу, спеціальні приміщення для укриття персоналу, великі приміщення для відпочинку. Ця станція має їдальні та інші потрібні приміщення, де можна розташувати велику кількість людей. Тобто це ідеальна військова база. Більше того, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, яка там знаходиться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об’єкту", — наголосив Котін.

Котін додав, що однією з причин, чому росіяни захоплювали і захоплюють українські атомні електростанції можуть бути "фантомні болі" президента РФ Володимира Путіна, який ще у 2000 році мав плани об’єднати атомний комплекс України і Росії. Крім того, голова "Енергоатому" відкинув можливість передачі української електроенергії на окуповані території.

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"Технічно електроенергію, яка виробляється в Україні, неможливо передавати на окуповані території. Запорізька атомна станція повністю приєднана до електросистеми України. Існують окремі лінії, які ведуть на Крим, але вони пошкоджені ще з 2015 року. Для того, щоб їх відновити, необхідно провести дуже велику роботу і витратити дуже значні кошти", — сказав Котін.

Де найскладніша ситуація в Україні?

"Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", — розповів президент України Володимир Зеленский.

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