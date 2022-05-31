Оккупанты не выполнили приказ Путина: экс-разведчик о боях за Северодонецк

Николай Маломуж рассказал, что происходит в Луганской области

Путин требует от армии РФ взять Северодонецк / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин еще неделю назад ультимативно потребовал от военного командования РФ взять Северодонецк за два дня, но у оккупантов ничего не получается.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Україна 24".

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Как объяснил экс-разведчик, Северодонецк не имеет для оккупантов стратегического значения, однако является символом, как Мариуполь, поэтому они не жалеют сил для захвата почти полностью разрушенного города.

"Почему Северодонецк? Потому, что есть конкретные указания Путина, и Путин не понимает, почему они не выполнены. Неделю назад был поставлен вопрос: за два дня взять Северодонецк, конкретно Шойгу, под угрозой чуть ли не его смещения. Но такого не состоялось. Они захватили, например, отель "Мир", несколько улиц, но не больше", – заявил он.

Маломуж отметил, что по некоторым направлениям ВСУ "провели контрудары возле Северодонецка, по Северскому Донцу и другим направлениям". Эти отвлекающие мощные удары требуют новых сил оккупантов.

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"Концентрация сил и техники в Северодонецке не получается мощной, хотя они бросили все... И тут субъективная позиция президента России, чтобы этот "символ" взять. И это не получается, хотя средства брошены и из Харьковской области, частично из Донецкой области, часть сняли с Мариуполя, и те, которые были в Киевской, Черниговской, Сумской области. Этот формат не реализуется", – отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Маломуж добавил, что командование требует от армии РФ захватить не только Северодонецк, но и другие города Донецкой и Луганской областей:

"Это непосильная задача. Кроме "символа", Северодонецка, путинское руководство поставило четкие задачи выйти на границы Луганской и Донецкой области еще 9 мая. Теперь к 25 мая было, потом к концу мая. Ставятся новые сроки, но они не реализуются".

Мэр сообщил о ситуации в Северодонецке

Глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк рассказал, что 31 мая в Северодонецке продолжаются уличные бои. Оккупанты заняли позиции на половине города. Однако ВСУ все еще обороняются и отбивают атаки врага. По меньшей мере 10 гражданских за минувшие сутки ранены.

"К сожалению, линия фронта разделила город пополам, но вместе с тем город еще обороняется, город еще украинский. ВСУ держат линию обороны и, надеемся, в ближайшее время выбьют оттуда орков", – сказал Стрюк.

По его словам, россияне заняли позиции на половине Северодонецка. В то же время Стрюк отметил, что нельзя говорить об оккупации половины города.

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Карта ситуации в Северодонецке. Скриншот: deepstatemap.live