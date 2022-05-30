Жданов: Путин хочет сделать паузу в войне

Россия собирается оперативную паузу в войне в Украине. Это связано с тем, что у нее нет резервов для проведения ротации войск. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".
"Оперативных резервов (у России — ред.) нет. Они на сегодняшний день подтягивают с территории России, хаотично, кстати, технику и личный состав. То есть прибывают те, кто завербован в военкоматах и подписал контракт, и их практически без подготовки бросают в бой. Но не как резерв, не как батальонные тактические группы, а как личный состав для восполнения потерь в тех группах, которые ведут боевые действия. Сколько это еще будет продолжаться, очень трудно сказать. Но когда они поймут, что успеха не будет и что цена потерь превышает цену выполнения задачи, Россия рано или поздно будет вынуждена перейти к оперативной паузе. То есть к снижению активности боевых действий и создания оперативных резервов, которые могли бы существенно повлиять на ход боевых действий. Сегодня это просто бросание дров в топку, что практически не приводит к результату, который им нужен — захват Северодонецка или окружение наших сил в районе Северодонецка", — сказал он.
Жданов назвал сроки, в течение которых российским войскам придется снизить активность.
"Я думаю, еще может быть на этой неделе они будут пытаться активно наступать и, возможно, сосредоточат все усилия на самом Северодонецке, понимая, что на остальных направлениях особого успеха нет. Дней 4-5 они еще смогут выдержать такой темп, а дальше встанет вопрос перегруппировки войск, их ротации и так далее. А без свежих резервов ротацию проводить нечем", — сказал эксперт.
Напомним, ВСУ потеснили российских оккупантов в направлении трассы Лисичанск – Бахмут. Однако враг продолжает штурмовать Северодонецк. Захватчики убивают мирное население.