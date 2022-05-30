Жданов: Путин хочет сделать паузу в войне

Россия собирается оперативную паузу в войне в Украине. Это связано с тем, что у нее нет резервов для проведения ротации войск. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

"Оперативных резервов (у России — ред.) нет. Они на сегодняшний день подтягивают с территории России, хаотично, кстати, технику и личный состав. То есть прибывают те, кто завербован в военкоматах и подписал контракт, и их практически без подготовки бросают в бой. Но не как резерв, не как батальонные тактические группы, а как личный состав для восполнения потерь в тех группах, которые ведут боевые действия. Сколько это еще будет продолжаться, очень трудно сказать. Но когда они поймут, что успеха не будет и что цена потерь превышает цену выполнения задачи, Россия рано или поздно будет вынуждена перейти к оперативной паузе. То есть к снижению активности боевых действий и создания оперативных резервов, которые могли бы существенно повлиять на ход боевых действий. Сегодня это просто бросание дров в топку, что практически не приводит к результату, который им нужен — захват Северодонецка или окружение наших сил в районе Северодонецка", — сказал он.