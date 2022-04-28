На Донбассе оккупанты не выпускают детей со школы и угрожают оружием учителям

В Луганской области захватчики пытаются создать иллюзию "нормальной жизни"

На Донбассе оккупанты не выпускают детей со школы и заставляют учиться по российской программе. Фото: коллаж "Сегодня"

На территории временно оккупированной Луганской области российские оккупанты пытаются создать иллюзию "нормальной жизни", заставляя детей ходить в учебные заведения, где образование происходит по российской программе.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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В Новоалександровке оккупанты в течение дня не выпускают детей из помещения школы, объясняя это мерами безопасности. За каждым учителем закреплены военные РФ, которые, угрожая расправой, заставляют проводить обучение.

По словам Денисовой, привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка.

"Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, которая устанавливает, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", – отметила Денисова.

На Донбассе учителя отказались работать с оккупантами

В одном из оккупированных населенных пунктов Донецкой области учителя школы заявили, что не будут работать с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Мы в этом шапито участвовать не будем!" Такими словами учителя школы в оккупированном населенном пункте Донецкой области встретили требование оккупационной администрации выйти на работу.

"Это действительно геройский поступок. Прекрасно понимаю, что россияне фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и сейчас постараются использовать их, чтобы создать картинку "мирной жизни", – заявил Кириленко.

По его словам, русские безразличны к детям – они пришли сюда убивать их и их будущее. С начала широкомасштабного вторжения оккупанты разрушили в Донецкой области 120 школ, 103 детских сада и 37 вузов.

"Они насколько циничны, что даже несмотря на страшные разрушения и смерть, которые принесли на нашу землю, нагло используют детей в своей пропаганде. Каждый, кто нашел в себе внутреннюю силу противиться этому "шапито", – герой!" – добавил глава Донецкой ОВА.

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