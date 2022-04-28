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На Донбасі окупанти не випускають дітей зі школи та погрожують зброєю вчителям

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 квітня, 18:09
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На Луганщині загарбники намагаються створити ілюзію "нормального життя"
На Донбасі окупанти не випускають дітей зі школи та змушують навчатися за російською програмою. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі окупанти не випускають дітей зі школи та змушують навчатися за російською програмою. Фото: колаж "Сьогодні"

На території тимчасово окупованої Луганської області російські окупанти намагаються створити ілюзію "нормального життя", змушуючи дітей ходити до навчальних закладів, де освіта відбувається за російською програмою.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Деталі

У Новоолександрівці дітей окупанти впродовж дня не випускають з приміщення школи, пояснюючи це заходами безпеки. За кожним вчителем закріплені російські військові, які погрожуючи розправою змушують проводити навчання.

За словами Денісової, залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій несе пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенцією ООН про права дитини.

"Нав’язування освіти країни-окупанта суперечить статті 29 Конвенції ООН про права дитини, яка встановлює, що освіта дитини має бути спрямована на виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження" , – зазначила Денісова.

На Донбасі вчителі відмовилися працювати з окупантами

В одному з окупованих населених пунктів Донецької області вчителі школи заявили, що не працюватимуть з російськими окупантами. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо!" Такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу.

"Це справді геройський вчинок. Чудово розумію, що росіяни фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій і зараз намагатимуться використовувати їх, щоб створити картинку "мирного життя", – заявив Кириленко.

За його словами, росіяни байдужі до дітей – вони прийшли сюди вбивати їх та їхнє майбутнє. З початку широкомасштабного вторгнення окупанти зруйнували в Донецькій області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.

"Вони наскільки цинічні, що навіть незважаючи на страшні руйнування та смерть, які принесли на нашу землю, мають нахабство використовувати дітей у своїй пропаганді. Кожен, хто знайшов у собі внутрішню силу опиратися цьому "шапіто", – герой!" – додав голова Донецької ОВА.

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