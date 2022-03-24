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В Мелитополе оккупанты заставляют проводить уроки в школах на русском языке

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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24 марта, 09:44
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Также мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в городе были сложности с выплатой зарплат для отдела образования
Военные РФ обходят школы в Мелитополе
Военные РФ обходят школы в Мелитополе / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты заставляют мелитопольских учителей проводить обучение в школах на русском языке. Солдаты РФ просят возобновить учебный процесс 1 апреля по непонятной программе.

Об этом во время прямого эфира в Facebook сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"На сегодняшний день российские солдаты обходят каждую школу и склоняют учителей начинать с 1 апреля учебный процесс на русском языке по непонятной программе", – сказал он.

Федоров добавил, что в городе были сложности с выплатой зарплат, связанных с тем, что казначейская служба заблокировала все выплаты по городу Мелитополю.

"Было не понятно, где я есть, члены команды. На сегодняшний день все защищенные по городу Мелитополю платежи разблокированы, в том числе и наш отдел образования. Скорее всего, в ближайшее время они получат свои зарплаты за март", – добавил мэр.

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В Мелитополе российская армия строит военную базу

В Мелитополе российские оккупанты строят военную базу на одном из украинских аэродромов. Враг намерен обстреливать ВСУ и прикрываться мирным населением города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Рядом с Мелитополем находится наша военная база, аэродром, который имеет важное значение. Именно туда прилетели первые ракеты из РФ, чтобы уничтожить наш аэродром. Сегодня россияне строят там свою военную базу, с которой также осуществляют запуски ракет по всем городам не только Запорожской области, но и Украины в целом", – сказал городской голова.

Он подчеркнул, что оккупанты специально подвергают опасности мирное население, делая его заложником и живым щитом в военное время.

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