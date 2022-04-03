"Мы не воюем против бомжей": волонтер возмущена недооценкой врага

Россия бросает в бой как "пушечное мясо", так и хорошо подготовленных профессионалов

Волонтер Ирина Цыбух развеяла популярный миф об оккупантах / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы сегодня недооценивают врага и думают, будто ВСУ воюют с "армией бомжей", однако Россия бросает в бой хорошо подготовленных солдат, которые готовились захватывать Украину.

Об этом в видеообращении в Tiktok рассказала волонтер медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух.

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Волонтер поделилась впечатлениями от просмотра украинских новостей:

"Я такой х**ни не ждала абсолютно. Мне так неприятно слушать, что мы воюем против армии бомжей, капитулянтов, каких-то неадекватных долбо**бов, которые не могут ничего. Мы воюем с армией лучших. Это главное мнение, которое должно быть".

По ее словам, россияне "никогда бы не отправляли галимых солдат, не умеющих воевать, чтобы победить в этой войне – они ведь не идиоты".

"Мы воюем против второй армии мира. Поэтому у нас такие потери, поэтому такая сложная специфика, поэтому столько оккупированных городов и сел. Ситуация до сих пор не очень классная, и украинская армия, украинские добровольцы делают все, чтобы ситуация изменилась", – сказала Цыбух.

Волонтер отметила, что в первых рядах Россия бросила два типа своего личного состава:

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"Да, "мясо" и "бомжи" истощают наших военных, пока они их х**рят. Вторая часть – это серьезные мощные солдаты, которые готовились захватывать Украину... Мы говорили с десантниками, они говорили, что на том направлении, на котором они работали, они работали с лучшими из лучших. Это была война с очень мощным врагом. Это должно быть главным мнением в нашем информационном пространстве".

Потери российских военных растут

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили: