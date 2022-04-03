Вторая армия мира? ВСУ уничтожили технику оккупантов в Мариуполе (видео)

Вооруженные силы Украины в осажденном Мариуполе продолжают упорно сопротивляться российским оккупантам.
Командование Сухопутных сил ВСУ показало в Youtube видео уничтоженной военной техники РФ.
В ВСУ наглядно продемонстрировали, "как дела у второй армии мира в Мариуполе".
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Потери российских военных растут
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 18 000;
танков – 644;
боевых бронированных машин – 1830;
артиллерийских систем – 325;
РСЗО – 105;
средств ПВО – 54;
самолетов – 143;
вертолетов – 134;
автомобильной техники – 1249;
корабли/катера – 7;
цистерн с ГСМ – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;
Специальной техники – 24;
Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.