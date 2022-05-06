Мобилизация не поможет. Эксперт объяснил, почему РФ ждет очередной провал

Россия может провести "специальную мобилизацию", которая может провалиться, а новых военных нечем будет оснащать

Сунгуровский о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, что в РФ нет сил для других наступлений. Мобилизация в РФ провалится, а новых воинов нечем оснащать. Но Сунгуровский считает, что враг будет усиливать группировку собственных войск на Изюмском направлении.

Об этом он рассказал телеведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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"Не думаю, что оккупанты будут перебрасывать силы из Изюмского направления на другие направления (Северодонецк, Запорожье, Николаев – прим. ред.). Так мы дойдем до наших границ на Донбассе. Наоборот, они будут усиливать это направление, чтобы не дать развить наше контрнаступление" , – Сунгуровский.

Эксперт убежден, что усиливаться оккупанты могут группировками, которые пока еще находятся в РФ. Также за счет мобилизации и вооружения, которое сейчас снимается с хранения.

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Сунгуровский подчеркнул, что Россия может провести так называемую специальную мобилизацию.

"По состоянию на сейчас там каждому военному округу поставлена задача подготовить по 200 контрактников в неделю. Это где-то 5,5-6 тысяч в месяц. Общей мобилизации, я думаю, не будет", – Сунгуровский.

Эксперт убежден, что мобилизация провалится, а новых воинов нечем оснащать.

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"Весь патриотизм россиян заканчивается на момент получения повестки в военкомат. Недаром их там начали палить. Это дело рук самих россиян" , – Сунгуровский.

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