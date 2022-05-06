Эксперт назвал условия успешного контрнаступления ВСУ на Донбассе

Есть надежда, что подготовка к освобождению региона началась

Украинские солдаты постепенно выбивают врагов с их позиций / Коллаж "Сегодня"

Нужно, чтобы враг как можно больше истощился и в этот момент сразу начинать масштабное контрнаступление на временно оккупированных территориях. Нынешнее контрнаступление, о котором сообщили ВСУ, пока имеет локальный характер, однако может быть началом масштабной операции.

Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский ведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

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Мнение

"Сегодняшнее контрнаступление ВСУ в Харьковской области является локальным. Оно нужно, чтобы притеснить ту группировку россиян, которая там осталась. Она несет большие потери. Но это может стать началом большого наступления. Для этого нужно истощить врага", – считает Николай Сунгуровский.

Кроме того, по мнению эксперта, следует сконцентрировать достаточное количество сил и средств, не дать врагу окопаться и закрепиться на тех позициях, которые они уже заняли.

"Выкуривать неприятеля с закрепленных позиций будет сложно. Такие операции могут стать началом большого контрнаступления. Но это планы Генштаба, лучше о них не говорить – им виднее", – уточнил Сунгуровский.

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Самая большая проблема в том, что на оккупированных территориях остаются украинские граждане. А значит, выкуривать россиян оттуда сложно, не причинив вреда своим гражданам, объяснил эксперт.

Обстановка