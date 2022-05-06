Мобілізація не допоможе. Експерт пояснив, чому РФ чекає черговий провал

Росія може провести "спеціальну мобілізацію", яка може провалитися, а нових військових не буде чим оснащувати

Сунгуровський про ситуацію на фронті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, що в РФ немає сил для інших наступів. Мобілізація в РФ провалиться, а нових вояків немає чим оснащувати. Але Сунгуровський вважає, що ворог посилюватиме угрупування власних військ на Ізюмському напрямку.

Про це він розповів телеведучому Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Не думаю, що окупанти перекидатимуть сили з Ізюмського напрямку на інші напрямки (Сєвєродонецьк, Запоріжжя, Миколаїв – прим. ред.). Так ми дійдемо до наших кордонів на Донбасі. Навпаки, вони будуть посилювати цей напрямок, щоб не дати розвинути наш контрнаступ", – Сунгуровський.

Експерт переконаний, що посилюватись окупанти можуть угрупуваннями, які наразі ще знаходяться в РФ. Також за рахунок мобілізації та озброєння, яке зараз знімають зі зберігання.

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Сунгуровський наголосив, що Росія може провести так звану спеціальну мобілізацію.

"Станом на зараз там кожному військовому округу поставлено завдання підготувати по 200 контрактників на тиждень. Це десь 5,5-6 тисяч на місяць. Загальної мобілізації, я думаю, не буде", – Сунгуровський.

Експерт переконаний, що мобілізація провалиться, а нових вояків немає чим оснащувати.

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"Весь патріотизм росіян закінчується на моменті отримання повістки до військомату. Недарма їх там почали палити. Це справа рук самих росіян", – Сунгуровський.

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