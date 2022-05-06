Експерт назвав умови успішного контрнаступу ЗСУ на Донбасі

Є надія, що підготовка до визволення регіону розпочалася

Українські солдати поступово вибивають ворогів із їхніх позицій / Колаж "Сьогодні"

Потрібно, щоб ворог якнайбільше виснажився і в цей момент відразу розпочинати масштабний контрнаступ на тимчасово окупованих територіях. Нинішній контрнаступ, про який повідомили ВСУ, поки що має локальний характер, проте може бути початком масштабної операції.

Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський ведучому Василю Пехньо в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" .

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Думка

"Сьогоднішній контрнаступ ЗСУ у Харківській області є локальним. Він потрібен, щоб потиснути те угруповання росіян, яке там залишилося. Вони зазнають великих втрат. Але це може стати початком великого наступу. Для цього потрібно виснажити ворога", – вважає Микола Сунгуровський.

Крім того, на думку експерта, слід сконцентрувати достатню кількість сил та коштів, не дати ворогові окопатися та закріпитися на тих позиціях, які вони вже зайняли.

"Викурювати ворога із закріплених позицій буде складно. Такі операції можуть стати початком великого контрнаступу. Але це плани Генштабу, краще про них не говорити – їм видніше", – уточнив Сунгуровський.

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Найбільша проблема полягає в тому, що на окупованих територіях залишаються українські громадяни. Отже, викурювати росіян звідти складно, не завдавши шкоди своїм громадянам, пояснив експерт.

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