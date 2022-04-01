Минус 32 оккупанта, два вражеских БТР и два "Града": как ВСУ уничтожают захватчиков в Запорожской области

ВСУ сдерживают российского агрессора и ведут оборону, в ходе которой уничтожают вражескую технику, из которой оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах и наши позиции.
Об этом сообщает ЗОВА в Telegram.
"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 31 марта 2022 года и на утро 1 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 32 оккупанта, 38 – ранили, также у врага теперь на два бронетранспортера и два танка меньше. Кроме того, наши бойцы уничтожили 7 автомобилей и 2 реактивных системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.
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Трофеи Украины
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