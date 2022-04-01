Мінус 32 окупанти, два ворожі БТР і два "Гради": як ЗСУ знищують загарбників у Запорізькій області

ВСУ стримують російського агресора і ведуть оборону, під час якої знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та наші позиції.
Про це повідомляє ЗОВА в Telegram.
"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню "Град", – йдеться у повідомленні.
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Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.
Трофеї України
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.
- 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці, біля Херсона, сили ЗСУ вшосте поспіль знищили авіаційну техніку окупантів. Вранці 19 березня в мережі з'явилися відеокадри, як автомобільною дорогою рашисти намагаються вивезти вертольоти, що залишилися, у невідомому напрямку.
- У Приморсько-Охтарському районі Росії поховали командира авіаційної ланки Сергія Волинця, який бомбив мирних громадян в Україні, Грузії та Сирії і загинув у нашій країні.