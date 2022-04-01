Мінус 32 окупанти, два ворожі БТР і два "Гради": як ЗСУ знищують загарбників у Запорізькій області

Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в області

Під Запоріжжям продовжуються бої / Фото: Колаж: Сьогодні

ВСУ стримують російського агресора і ведуть оборону, під час якої знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та наші позиції.

Про це повідомляє ЗОВА в Telegram.

Реклама

"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню "Град", – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.

Трофеї України