Маму застрелили на ее глазах: шокирующая история девушки, чудом выжившей в Буче (видео)

Следователи и журналисты продолжают документировать факты геноцида украинского народа на примере убийства жителей Бучи в период нахождения этого города под оккупацией российских войск. Стала известна история чудом выжившей студентки, на глазах которой солдаты армии России застрелили ее маму.
Эту историю рассказала жительница Бучи Татьяна Сичкарь журналистам канала "Украина 24" Василию Голованову и Катерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM.
Трагедия
"Если все события в Буче – это постановка и фейк, посмотрите мне в глаза и скажите: где моя мама?", – обратилась девушка ко всем пропагандистам, которые не верят, что в Украине происходили зверства.
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Татьяна рассказала историю, как они с семьей просто шли по улице до комендантского часа, однако русские террористы выстрелили ее маме в голову.
"Это произошло у меня на глазах. Мы каждый день ходили к бабушке готовить, потому что не было газа, а у бабушки была печка на дровах. Мы как обычно возвращались домой нашей семьей – я, мама и папа. Мы шли до комендантского часа, который установили русские. Шли с белыми повязками, которые потребовали надевать русские солдаты. И в какой-то момент очень громкий выстрел рядом. Настолько громкий, что я оглохла на одно ухо. Я шла за мамой. Я увидела, как пуля прошла у мамы сзади из головы. Я видела, как она упала. Мы упали все. Я понимаю, что нас видели. Видели, что мы семья, но почему-то целью выбрали маму", – вспоминает, еле сдерживая слезы, Татьяна.
До этого момента семья пережила много трудностей, но убийство матери стало самым тяжелым из них.
"Я с самого начала войны была в Буче. Я могу долго рассказывать, как нам было трудно выживать без света, без газа, воды. Как нам было страшно, когда нас расстреливали днем и ночью. Как мне было страшно засыпать, потому что постоянно летали ракеты. Мне было страшно, когда во дворе перестраивались колоны русских танков. Было страшно, когда россияне устраивали обыски в домах. Но к этому мы привыкли. Мы даже стали привыкать к тому, что соседи каждый день рассказывают, что где-то убили кого-то из наших знакомых. Но все это меркнет на фоне того, что произошло у меня на глазах", – говорит девушка.
Резня в Буче
- Появились новые доказательства, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом. Украинские защитники передали журналистам видео с дрона, который несколько дней фиксировал обстановку на улицах Бучи.
- Сегодня, 7 апреля, мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что большинство погибших мирных жителей города во время оккупации были застрелены. В 90% именно пулевое ранение стало причиной гибели жителей Бучи в период пребывания там российских войск.
- Немецкое издание Spiegel также получило доказательства, что жителей Бучи целенаправленно расстреливали российские оккупанты. Оказывается, разведка Бундесвера перехватила радиопереговоры оккупантов в Буче. Они свидетельствуют, что убийства мирных жителей были частью стратегии армии РФ по запугиванию населения украинских городов.