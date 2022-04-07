Маму застрелили на її очах: шокуюча історія дівчини, яка дивом вижила в Бучі (відео)

Окупанти вбивали людей без попередження

Місто Буча пережило дуже багато трагедій / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Слідчі та журналісти продовжують документувати факти геноциду українського народу на прикладі вбивства жителів Бучі під час перебування цього міста під окупацією російських військ. Стала відома історія студентки, що вижила, на очах якої солдати армії Росії застрелили її маму.

Цю історію розповіла мешканка Бучі Тетяна Січкар журналістам каналу "Україна 24" Василю Голованову та Катерині Федотенко в ефірі проекту FREEDOM.

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Трагедія

"Якщо всі події в Бучі – це постанова та фейк, подивіться мені в очі і скажіть: де моя мама?", – звернулася дівчина до всіх пропагандистів, які не вірять, що в Україні відбувалися звірства.

Тетяна розповіла історію, як вони із сім'єю просто йшли вулицею до комендантсної години, проте російські терористи вистрілили її мамі в голову.

"Це сталося у мене на очах. Ми щодня ходили до бабусі готувати, бо не було газу, а бабуся мала грубку на дровах. Ми як завжди поверталися додому нашою родиною – я, мама і тато. Ми йшли до комендантської години, яку встановили росіяни. Ішли з білими пов'язками, які зажадали надягати російські солдати. І в якийсь момент дуже гучний постріл поруч. Настільки гучний, що я оглухла на одне вухо. Я йшла за мамою. Я побачила, як куля пройшла у мами ззаду з голови... Я бачила, як вона впала. Ми впали усі. Я розумію, що нас бачили. Бачили, що ми сім'я, але чомусь цілю вибрали маму", – згадує, ледве стримуючи сльози Тетяна.

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До цього моменту сім'я пережила багато труднощів, але вбивство матері стало найважчим із них.

"Я з самого початку війни була в Бучі. Я можу довго розповідати, як нам було важко виживати без світла, без газу, води. Як нам було страшно, коли нас розстрілювали вдень і вночі. Як мені було страшно засинати, бо постійно літали ракети… Мені було страшно, коли у дворі переміщалися колони російських танків… Було страшно, коли росіяни влаштовували обшуки у будинках… Але до цього ми звикли… Ми навіть стали звикати до того, що сусіди щодня розповідають, що десь убили когось з наших знайомих. Але все це меркне на тлі того, що сталося у мене на очах", – каже дівчина.

Різанина в Бучі