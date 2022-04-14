Каждые 2 часа уничтожается военная техника оккупантов – "Азов"

Российские оккупанты кроме личного состава несут огромные потери

Оккупанты несут потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные отбивают атаки российских оккупантов. Об этом сказал представитель "Азов" в Telegram-канале.

"1200 часов, 46 танков, подбито 27, подбито и уничтожено 69, БМБ и БМТ, 30 БТР, Тайфуны, Рыси, Тигры, грузовые автомобили, БПЛА, ранено более 2000 боевой пехоты. Это означает. Что каждые три часа подбивается вражеская техника, а каждый час уничтожается до двух оккупантов", – сказал он.

По его словам, война продолжается и не стоит слушать то, что все в порядке.

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"Мы устали услышать аналитиков, которые прикрываются красивыми словами и льют успокоительные на уши украинцев. Нам сложно смотреть на статистику жертв мирного населения, где нет ни единого упоминания про Мариуполь. Я хочу, чтобы каждый украинец понял, что скрыто за нашими каждым военным", – отметил военный.

Зверства РФ в Мариуполе