Кожні дві години знищується військова техніка окупантів – "Азов"

Українські військові відбивають атаки російських окупантів. Про це сказав представник "Азов" у Telegram-каналі .
"1200 годин, 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69, БМБ і БМТ, 30 БТР, Тайфуни, Рисі, Тигри, вантажні автомобілі, БПЛА, поранено понад 2000 бойової піхоти. Це означає. Що кожні три години підбивається ворожа а щогодини знищується до двох окупантів", – сказав він.
За його словами, війна продовжується і не варто слухати те, що все гаразд.
"Ми втомилися почути аналітиків, які прикриваються гарними словами та ллють заспокійливі на вуха українців. Нам складно дивитися на статистику жертв мирного населення, де немає жодної згадки про Маріуполь. Я хочу, щоб кожен українець зрозумів, що приховано за нашими кожним військовим", – зазначив військовий.
Звірства РФ у Маріуполі
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною . То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- Внаслідок влучення авіабомби у Маріуполі зруйновано драматичний театр . Там ховалося від обстрілу величезна кількість мешканців міста. Мирні жителі усі вижили. У Мережі писали, що бомбосховище у театрі також засипало. На щастя, воно витримало удар.