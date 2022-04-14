Кожні дві години знищується військова техніка окупантів – "Азов"

Російські окупанти крім особового складу зазнають величезних втрат

Окупанти зазнають втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові відбивають атаки російських окупантів. Про це сказав представник "Азов" у Telegram-каналі .

"1200 годин, 46 танків, підбито 27, підбито та знищено 69, БМБ і БМТ, 30 БТР, Тайфуни, Рисі, Тигри, вантажні автомобілі, БПЛА, поранено понад 2000 бойової піхоти. Це означає. Що кожні три години підбивається ворожа а щогодини знищується до двох окупантів", – сказав він.

За його словами, війна продовжується і не варто слухати те, що все гаразд.

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"Ми втомилися почути аналітиків, які прикриваються гарними словами та ллють заспокійливі на вуха українців. Нам складно дивитися на статистику жертв мирного населення, де немає жодної згадки про Маріуполь. Я хочу, щоб кожен українець зрозумів, що приховано за нашими кожним військовим", – зазначив військовий.

Звірства РФ у Маріуполі