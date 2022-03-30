"Какой русский ничего не сопрет?" Военный РФ похвастался мародерством в Украине

Для военных РФ мародерство стало обыденным / Фото: Коллаж: Сегодня

Для российских оккупантов мародерство в украинских домах стало таким же обыденным, как поход по магазинам.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале перехваченный телефонный разговор военного РФ с женой, где тот открыто хвастается награбленным.

- Я тут маленько украл косметики.

- Ты мой сладенький, все в дом, все в семью.

- Там пробники, правда.

- Ну и ладно, это привет из Украины будет. Какой русский человек не сопрет ничего?

- Кроссовки женские фирменные, 38-й размер... Тут все качественное, вся одежда.

- Наверное, там все мальчишки набрали, не один ты.

- Сумками тащат. Была бы у меня возможность, но сумки нету – я бы и ноутбук забрал.

- Вот Софья поедет учиться, ей ноутбук тоже нужен.

- Тут спортивная семья какая-то живет, я и витамины набрал дорогие, футбольные майки и хоккейные.

- Набирай-набирай, Андрей, все, что можешь – бери. Футболки всегда нужны.