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Ирпень на 80% контролируют украинские защитники – мэр

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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24 марта, 08:00
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В городе находится много диверсионных групп и мародеров, военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь
Ирпень контролируют украинские защитники
Ирпень контролируют украинские защитники / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Около 80% территории города Ирпеня в Киевской области контролируются Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны. Российским оккупантам не удалось захватить Ирпень, но они продолжают его обстреливать.

Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона UA Разом.

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"По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет", – сказал Маркушин.

Также с 22 марта город находится под сильным обстрелом из минометов и "Градов".

В Ирпене, по словам мэра, находится много диверсионных групп и мародеров. Об этом заявили сами местные жители.

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Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины

В Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов. Об этом сообщает телеканал "Украина 24" со ссылкой на Бучанский городской совет.

"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмировская общины остаются под обстрелами врага.

Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

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