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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Гордон: У РФ появилась огромная проблема с вербовкой "мяса" для войны в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 11:38
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Российские солдаты начинают понимать, что в Украине нет никаких "фашистов"
По словам Гордона, российские солдаты не имеют мотивации воевать
По словам Гордона, российские солдаты не имеют мотивации воевать / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны России сегодня имеет большую проблему с вербовкой новых солдат на войну в Украине.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон на Youtube-канале "В гостях у Гордона".

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По его словам, сегодня главная проблема России – где найти мотивированных бойцов, которые, рискуя жизнью, пойдут на позиции украинских военных.

"Первое – многие солдаты, которые вышли из Украины и теперь перегруппировываются, видели все, что происходило здесь. Они прекрасно понимают, что украинская армия мотивирована в разы лучше. Они прекрасно понимают, что Украина защищает свою территорию, свою независимость, свой суверенитет, свою свободу. А что защищают они? Они "борются с фашистами"? Фашистов они так и не увидели", – подчеркнул он.

Как отметил журналист, эти солдаты "насмотрелись, как горят в танках их друзья, как украинская армия героически отстаивает рубеж за рубежом и уничтожает соперника".

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"Они увидели, что происходит с их друзьями, с ними самими, как гибнут их ребята, как они лишаются конечностей, как никто не подбирает их трупы в украинских полях и лесах", – сказал Гордон.

Для таких военных РФ опять вступить в бой с украинской армией – большая проблема, считает он.

Гордон также заявил, что российские солдаты рассказывают своим сверстникам в России о том, что они увидели в Украине:

"Во-первых, они говорят, что они не увидели ни одного фашиста. Во-вторых, они говорят, что украинская армия намного лучше мотивирована и намного лучше снаряжена. В-третьих, они говорят, что украинцы бьются бесстрашно. В-четвертых, они говорят, что украинцы банально намного лучше живут. Они видели наши дома. Это несопоставимо с тем, что происходит в России. Ну и, наконец, большой животный страх от того, как сражаются украинцы. Все это не может толкать этих ребят дальше на войну".

Как объяснил журналист, поэтому Минобороны РФ "имеет огромную проблему – как мотивировать, а главное – как завербовать новое "мясо" для того, чтобы пустить его в расход".

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Солдаты РФ не хотят воевать

По данным Генштаба ВСУ, у оккупантов проблемы с комплектованием воинских частей, которые понесли потери во время сражений и вышли с территории Сумской области в РФ.

Более 80% личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не хотят больше воевать, сообщили в Генштабе.

"Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Перехваченные разговоры российских военных также свидетельствуют, что боевой дух врага подорван.

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