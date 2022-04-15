Оккупанты не отступают, но ВСУ держат оборону – бойцы под Харьковом опубликовали видео

Харьковчане вместе с коммунальными службами города делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность города

Бойцы ВСУ защищают Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

Корабельные группировки и авиация оккупантов ежедневно наносят систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Как сообщает "Сегодня", враг продолжает блокировать Харьков.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев держит на постоянном контроле ситуацию в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах, где противник не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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"В частности, враг продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерийских систем разных калибров и реактивных систем залпового огня. Проводит перегруппировку и наращивание численности своих подразделений, а также пополнение боезапаса", - сообщил Сергей Наев.

Но, как отметил командующий, подразделения сил обороны продолжают укреплять оборону и героически выполняют поставленные задачи по защите государства.

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Кроме того, не остается равнодушным и гражданское население. В частности, харьковчане вместе с коммунальными службами города делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность Харькова. Убирают город от завалов и мусора после бомбардировок.

"Враг не пройдет там, где один за всех – и все за одного. Вся сила в нашем единстве! Украина – большое и разнообразное государство. Это нормально, что каждому региону присущи свои особенности. Но, когда в нашу дверь стучит беда, мы откладываем в сторону все наши недоразумения и вместе защищаем свою страну", – подчеркнул командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

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