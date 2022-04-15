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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти не відступають, але ЗСУ тримають оборону – бійці під Харковом опублікували відео

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15 квітня, 08:47
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Харків'яни разом із комунальними службами міста роблять усе можливе, щоб підтримувати життєдіяльність міста
Бійці ЗСУ захищають Харків
Бійці ЗСУ захищають Харків / Фото: Колаж: Сьогодні

Корабельні угруповання та авіація окупантів щодня завдають систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Як повідомляє "Сьогодні", ворог продовжує блокувати Харків.

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв тримає на постійному контролі ситуацію у північно-східній та південно-східній операційних зонах, де противник не залишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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"Зокрема, ворог продовжує частково блокувати місто Харків і здійснює обстріл міста з артилерійських систем різних калібрів та реактивних систем залпового вогню. Проводить перегрупування та нарощування чисельності своїх підрозділів, а також поповнення боєзапасу", – повідомив Сергій Наєв.

Але, як зазначив командувач, підрозділи сил оборони продовжують зміцнювати оборону та героїчно виконують поставлені завдання із захисту держави.

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Крім того, не залишається байдужим і громадянське населення. Зокрема, харків'яни разом із комунальними службами міста роблять усе можливе, аби підтримувати життєдіяльність Харкова. Прибирають місто від завалів та сміття після бомбардувань.

"Ворог не пройде там, де один за всіх – і все за одного. Вся сила в нашій єдності! Україна – велика та різноманітна держава. Це нормально, що кожному регіону притаманні свої особливості. Але коли в наші двері стукає біда, ми відкладаємо убік усі наші непорозуміння і разом захищаємо свою країну", – наголосив командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Зеленський обговорив із Макроном військові злочини РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили розслідування російських військових злочинів.

"Провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили розслідування російських злочинів, опір українського народу загарбникові. Цінуємо вагому підтримку Франції. Також обговорили переговорний процес. Прагнемо миру в Україні, в Європі!" – повідомив глава держави.

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Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

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