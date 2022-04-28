Гордон: Путину конец, развязку увидим в ближайшие 2-3 недели

По словам украинского журналиста, путинская Россия – это сплошной фейк, бензоколонка, не имеющая никакого высокотехнологичного содержания

Дмитрий Гордон считает, что Владимиру Путину конец. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в ближайшие две-три недели можно будет увидеть какую-то развязку войны. По его словам, на сегодняшний день вопрос стоит так: или путинская Россия, или цивилизованный мир.

Об этом Гордон сообщил на YouTube-канале "Популярная политика".

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"В ближайшие две-три недели мы увидим какую-то развязку. Я считаю, что есть тенденция, собрана в кулак мощная воля, есть решимость, понимание процесса и желание. И вопрос сегодня стоит так: или путинская Россия, или цивилизованный мир. Учитывая, что путинская Россия – это сплошной фейк, это бензоколонка, не имеющая никакого высокотехнологичного содержания, это отсталая страна без технологий. И цивилизованный мир, который понимает, если сегодня мы уступим, то завтра не будет нас. Уступать никто не будет. Рубикон пройден, Путину конец", – считает украинский журналист.

Гордон рассказал, что определит исход войны

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в битве за Донбасс. По его словам, она произойдет уже в ближайшие дни. Об этом Гордон рассказал в своем новом видеообращении.

"Ни для кого не секрет, что исход войны между Россией и Украиной будет предопределен в грандиозной битве на Донбассе, на подступах к Харькову, которая произойдет в ближайшие дни", – сказал журналист.

Он добавил, что Россия стремится подготовиться к этой битве как можно лучше, учтя все проблемы, которые она имела в предыдущих боях с украинскими войсками.

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