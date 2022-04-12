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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Гордон знает, что Путин нашептал покойному Жириновскому

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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12 апреля, 22:17
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Журналист в своем стиле ответил на вопрос о прощании президента РФ со скандальным политиком
Дмитрий Гордон считает, что Путину осталось недолго / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон считает, что Путину осталось недолго / Коллаж "Сегодня"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в своей шуточной манере ответил в одном из своих интервью о смерти лидера российской партии ЛДПР Владимире Жириновском и прощание с ним президента России Владимира Путина. Шутка заставила ведущую программы громко смеяться.

"Было видео, как Путин наклоняется к Жириновскому и что-то ему шепчет. Я хотела спросить, как вы думаете, что он ему шептал?", – спросила ведущая.

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"Скоро буду", – ответил Гордон.

"Отлично!", – сквозь смех отметила ведущая.

Прощание Путина

  • После двух ранее неподтвердившихся сообщений о кончине Владимира Вольфовича от последствий коронавирусного заражения 6 апреля в России сообщили, что в возрасте 75 лет скончался скандальный политик.
  • О тяжелом состоянии политика, известного своими вражескими высказываниями в адрес Украины, российские СМИ начали писать еще в начале февраля. 9-го февраля сообщали, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии и перестал узнавать родных.На следующий день в ЛДПР уверяли, что их лидер – живее всех живих – чувствует себя хорошо, а "информация "источников" значительно преувеличена ради сенсационного эффекта".
  • Тем не менее 8 апреля Жириновского похоронили в Москве. Как было заявлено официально, на прощание прибыл Владимир Путин с большим букетом роз. Однако тут же появились сомнения, что хозяин Кремля покинул свой бункер на Алтае, откуда, предположительно, командует военными действиями против Украины.
  • Журналисты заметили, что во время прощания с Жириновским других российских политиков у гроба стояли часовые и большие флаги России с траурными лентами. Когда же Путин пришел проститься с верным соратником ни часовых,ни флагов не было.

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