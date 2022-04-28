Гордон: Путіну кінець, розв'язку побачимо у найближчі 2-3 тижні

За словами українського журналіста, путінська Росія – це суцільний фейк, бензоколонка, яка не має жодного високотехнологічного змісту

Дмитро Гордон вважає, що Володимиру Путіну кінець. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що у найближчі два-три тижні можна буде побачити якусь розв'язку війни. За його словами, сьогодні питання стоїть так: або путінська Росія, або цивілізований світ.

Про це Гордон повідомив на YouTube-каналі "Популярна політика".

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"Найближчі два-три тижні ми побачимо якусь розв'язку. Я вважаю, що є тенденція, зібрана в кулак потужна воля, є рішучість, розуміння процесу та бажання. І питання сьогодні стоїть так: або путінська Росія, або цивілізований світ. Зважаючи на те, що путінська Росія – це суцільний фейк, це бензоколонка, яка не має жодного високотехнологічного змісту, це відстала країна без технологій. І цивілізований світ, який розуміє, якщо сьогодні ми поступимось, то завтра не буде нас. Поступатися ніхто не буде. Рубікон пройдено, Путіну кінець", – вважає український журналіст.

Гордон розповів, що визначить результат війни

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що результат війни між Росією та Україною буде визначений у битві за Донбас. За його словами, вона відбудеться вже найближчими днями. Про це Гордон розповів у своєму новому відеозверненні.

"Ні для кого не секрет, що результат війни між Росією та Україною буде визначений у грандіозній битві на Донбасі, на підступах до Харкова, яка відбудеться найближчими днями", – сказав журналіст.

Він додав, що Росія прагне підготуватися до цієї битви якнайкраще, врахувавши всі проблеми, які вона мала у попередніх боях з українськими військами.

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