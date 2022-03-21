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Гоните этих рабов: Зеленский обратился к украинцам

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 марта, 21:50
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Президент рассказал о страхе российских оккупантов и последствиях вторжения для них
Владимир Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский обратился к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский обнародовал обращение к жителям украинских городов на юге Украины, страдающих от агрессии РФ, и призвал их верить в Украину и сопротивляться оккупантам.

"Я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, Мелитополю и, конечно, Херсону. К Херсону, где сегодня мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, которые привыкли паковать в автозаки всех. Даже бабушку с чистым белым плакатом. И даже девушку с листом А4, на котором написано только одно слово – "мир", – сказал он.

Президент отметил, что оказавшиеся в Украине российские военные никогда не видели столько свободных людей на улицах, не имеющих страха перед ними.

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"У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей. Херсон, держись! Мы никогда не забудем эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все вместе с вами. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили за солью, врагам будет несладко. И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что то же ждет испуганных российских военных, которых мирные украинцы прогнали голыми руками в Энергодаре и других городах Украины.

"Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет Мелитополе и Каховке. Везде, где оккупанты захватывают наших людей. Тех, как они думают, кто организует сопротивление. Но у нас – не Россия. Запомните. И сопротивление здесь не нужно организовывать. Сопротивление для украинцев – это свойство души. И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мысль, будто Украина о вас не помнит", – подчеркнул он.

Украина вынудит россиян поверить и запомнить, что им в Украину дороги нет и никогда не будет, подчеркнул президент. Он выразил благодарность всем, кто заботится об общем будущем и Украине.

"Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы есть. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Сражайтесь. Боритесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Какую мы так любим", – сказал Зеленский.

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