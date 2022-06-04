Генштаб рассказал, на каком направлении ВСУ удалось отбить атаки врага

Российские оккупанты на Бахмутском направлении понесли серьезные потери и вынуждены были отступить
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
На Северском направлении с целью усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.
На Слобожанском направлении идут боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповато замечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении проходит эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).
На Харьковском направлении враг пытается сохранить занятые им рубежи. В районе населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки оккупанты продолжают наносить удары. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.
На Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала украинских войск противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дубровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.
На Донецком направлении российские военные обстреляли позиции ВСУ минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Также враг использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
На Северодонецком и Бахмутском направлениях российские оккупанты сосредоточили основные усилия.
При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, также он усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.
Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, успеха не имели.
На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии враг ведет наступление, успеха не имел, по результатам огневого поражения от украинских подразделений отошел.
На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.
На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.
Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий в Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.
На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается производить огненное поражение подразделений ВСУ.
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