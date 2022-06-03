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Получили "ответку". Пропагандисты РФ засняли, как ВСУ уничтожили их технику (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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3 июня, 19:18
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Украинский снаряд попал в "Солнцепек". В результате россияне испугались
Российские пропагандисты попали под обстрел ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские пропагандисты попали под обстрел ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Пропагандисты РФ во время съемки очередного ролика попали под обстрел ВСУ. Украинские защитники уничтожили прицельным огнем российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Этот момент попал на видео.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".

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На видео пропагандисты показывают удар российских оккупантов по позициям украинских воинов в районе Авдеевки.

"Тяжелая огнеметная система. Даже с активными наушниками это очень громко. Я не представляю даже, что происходит там, куда эти ракеты попадают. Кроме разрушительного термобарического эффекта это 100% деморализующая, очень мощная такая история. Поэтому такое сочетание "пряника" в виде информационной работы с помощью громкоговорителя и вот такого страшного "кнута", – говорит пропагандист.

Однако после этого услышали звук артиллерии. В этот момент украинский снаряд попал в "Солнцепек".

"Только что украинская армия отработала наш район. Ну, этого стоило ожидать. Ведь ТОС – это артиллерийская система ближнего боя. Бьет жестко, но недалеко. Поэтому быстренько грузимся и уходим", – сказал россиянин.

Карма догнала! Под Мелитополем оккупанты разбились на ворованном авто

Российские оккупанты попали в смертельное ДТП на ворованном джипе. Это произошло по дороге из Мелитополя в Приазовье. В результате этого двое военнослужащих РФ погибли. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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Оккупанты ехали на красном джипе, который угнали до этого. В результате ДТП двое военных РФ погибли. Еще трое захватчиков в тяжелом состоянии.

Их отправили в военный госпиталь в Мелитополь, который разместился на базе бывшего детского санатория рядом с медгородком.

Ранее мы писали:

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