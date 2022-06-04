Генштаб розповів, на якому напрямку ЗСУ вдалося відбити атаки ворога

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Донбасі, окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури

ЗСУ продовжують відбивати у ворога українські території / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Бахмутському напрямку зазнали важких втрат і змушені були відступити

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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На Сіверському напрямку з метою посилення певних ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямі тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шиповате відмічено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку відбувається евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).

На Харківському напрямку ворог намагається зберегти зайняті ним рубежі. У районі населених пунктів Глибоке, Російські Тишки, Старий Салтов та Черкаські Тишки окупанти продовжують завдавати ударів. Окупанти завдали ракетного удару по об'єкту транспортної інфраструктури у районі населеного пункту Мохнач.

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На Слов'янському напрямі з метою зниження бойового потенціалу українських військ противник робив артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дубровно. Проводив штурмові дії у напрямі населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вернопілля, зазнав втрат.

На Донецькому напрямку російські військові обстріляли позиції ЗСУ мінометами, ствольною та реактивною артилерією. Також ворог використовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.

На Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках російські окупанти зосередили основні зусилля.

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За підтримки артилерії ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєверодонецьк, також він посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті продовжуються бої.

Окупанти вели наступ у напрямі населеного пункту Устинівка, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, успіху немає, за наслідками вогневої поразки від українських підрозділів відійшов.

На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямі, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій у Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу та низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається запобігати вогненній поразці підрозділів ЗСУ.