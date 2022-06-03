Отримали "відповідь". Пропагандисти РФ зняли, як ЗСУ знищили їхню техніку (відео)

Український снаряд влучив у "Солнцепек". Внаслідок цього росіяни злякалися

Російські пропагандисти потрапили під обстріл ЗСУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Пропагандисти РФ під час зйомки нового ролика потрапили під обстріл ЗСУ. Українські захисники знищили прицільним вогнем російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Цей момент потрапив на відео.

Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Київ оперативний".

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На відео пропагандисти показують удар російських окупантів по позиціях українських воїнів у районі Авдіївки.

"Важка вогнеметна система. Навіть з активними навушниками це дуже гучно. Я не уявляю навіть, що відбувається там, куди ці ракети влучають. Окрім руйнівного термобаричного ефекту, це 100% деморалізуюча, дуже потужна така історія. Тому таке поєднання "пряника" у вигляді інформаційної роботи за допомогою гучномовця і ось такого страшного "батога", – каже пропагандист.

Проте після цього почули звуки артилерії. У цей момент український снаряд влучив у "Солнцепек".

"Щойно українська армія відпрацювала наш район. Ну, цього варто було очікувати. Адже важка вогнеметна система – це артилерійська система ближнього бою. Б'є жорстко, але недалеко. Тому швиденько вантажимося і забираємося", – сказав росіянин.

Карма наздогнала! Під Мелітополем окупанти розбилися на викраденому авто

Російські окупанти потрапили у смертельну ДТП на вкраденому джипі. Це сталося дорогою з Мелітополя до Приазов'я. Внаслідок цього двоє військовослужбовців РФ загинули. Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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Окупанти їхали на червоному джипі, який викрали до цього. Внаслідок ДТП двоє військових РФ загинули. Ще троє загарбників у тяжкому стані.

Їх відправили до військового шпиталю до Мелітополя, який розмістився на базі колишнього дитячого санаторію поряд з медмістечком.

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