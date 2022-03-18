Еще один трофей! Украинские военные добыли оккупантскую САУ (видео)

Русские бросают свою технику и бегут

Техника врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные получили трофей – оккупантскую самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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САУ полностью цела, готова для боя, но без горючего – солярки. При этом на брошенной российскими оккупантами САУ есть табличка: "Антифриз яд".

"Еще один трофей. Брошенная русскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира – "Антифриз – яд"", – говорится в подписи к видео.

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Ситуация в Украине 18 марта