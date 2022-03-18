Ще один трофей! Українські військові здобули окупантську САУ (відео)

Українські військові здобули трофей – окупантську самохідну артилерійську установку (САУ).
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
САУ повністю ціла, готова до бою, але без пального – солярки. При цьому на кинутій російськими окупантами САУ є табличка: "Антифриз- отрута".
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"Ще один трофей. Покинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу – "Антифриз – яд"", – йдеться у підписі до відео.
Ситуація в Україні 18 березня
- Ворог окупував приблизно 70% території Луганської області. Там уже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- В Харкові окупанти обстріляли ринок "Барабашово". Вогонь охопив торгові ряди. Поряд із місцем пожежі – снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом піднявся чорний дим.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.
- Російські окупанти у війні проти України могли використати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.