Ще один трофей! Українські військові здобули окупантську САУ (відео)

Росіяни кидають свою техніку та втікають

Техніка ворога. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові здобули трофей – окупантську самохідну артилерійську установку (САУ).

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Реклама

САУ повністю ціла, готова до бою, але без пального – солярки. При цьому на кинутій російськими окупантами САУ є табличка: "Антифриз- отрута".

"Ще один трофей. Покинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу – "Антифриз – яд"", – йдеться у підписі до відео.

Реклама

Ситуація в Україні 18 березня