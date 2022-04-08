"Дно без ценностей": в сети высмеяли сообщение орков на руинах в Буче

Оккупанты оставили на стене разрушенного дома надпись

В сети заявили, что оккупанты шокированы уровнем жизни украинцев. / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Киевской области на стене разрушенного дома российские оккупанты оставили надпись "А кто разрешил вам красиво жить?".

Об этом заявил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что это послание "лучшим образом описывает идею и мотивацию этой войны для орков".

Реклама

"Дно без ценностей"

"Будете гнить вечно в своем свинарнике, русня... Мы поняли о вас это уже давно: вы – дно без ценностей и цивилизации, а рабы всегда больше всех ненавидят свободных людей. Крепостное право отменили еще в 1861 году – а вы и не заметили", – написал он.

В свою очередь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что орки шокированы украинским уровнем жизни:

"У вас забыли спросить! Такое сообщение оставили оккупанты на руинах в Буче. Орки настолько шокированы нашим уровнем жизни, что их аж рвет от зависти! Ничего, мы их успокоим. Выгоним, победим, отстроим!".

Информагентство АрмияInform также прокомментировало надпись от оккупантов:

Реклама

"Действительно. Послание от россиян как портрет их нации".

Напомним, в Киевской области задержан так называемый "криминальный авторитет" и его 31-летний сообщник. Сразу после освобождения населенного пункта от оккупантов мужчины похитили вещи из домов жителей Бучи.

Читайте также: