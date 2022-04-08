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"Дно без цінностей": у мережі висміяли повідомлення орків на руїнах у Бучі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 квітня, 10:38
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Окупанти залишили на стіні зруйнованого будинку напис
У мережі заявили, що окупанти шоковані рівнем життя українців.
У мережі заявили, що окупанти шоковані рівнем життя українців. / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Київщині на стіні зруйнованого будинку російські окупанти залишили напис "А хто дозволив вам гарно жити?".

Про це заявив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що це послання "найкраще описує ідею та мотивацію цієї війни для орків".

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"Дно без цінностей"

"Будете гнити вічно у своєму свинарнику, русня... Ми зрозуміли про вас це вже давно: ви – дно без цінностей і цивілізації, а раби завжди найбільше ненавидять вільних людей. Кріпосне право скасували ще в 1861 році – а ви й не помітили", – написав він.

Своєю чергою речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що орки шоковані українським рівнем життя:

"У вас забули запитати! Таке повідомлення залишили окупанти на руїнах у Бучі. Орки настільки шоковані нашим рівнем життя, що їх аж рве від заздрощів! Нічого, ми їх заспокоїмо. Виженемо, переможемо, відбудуємо!".

Інформагентство АрміяInform також прокоментувало напис від окупантів:

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"Дійсно. Послання від росіян як портрет їх нації".

Нагадаємо, на Київщині затримано так званого "кримінального авторитета" та його 31-річного спільника. Одразу після визволення населеного пункту від окупантів чоловіки викрали речі з будинків мешканців Бучі.

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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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